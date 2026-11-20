Federico Valverde wird auch künftig weiter für Real Madrid auflaufen. Wie die ‚as‘ berichtet, haben sich der 28-Jährige und sein Klub Real Madrid auf eine Ausweitung des bestehenden Vertrags geeinigt. Der Mittelfeldspieler, der aktuell bis 2029 gebunden ist, wird demnach um zwei weitere Jahre verlängern – zu erhöhten Bezügen.

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Damit soll der Kapitän der Königlichen zu einem der bestbezahlten Spieler im Kader aufsteigen. Und das, nachdem es in einem turbulenten Jahr mehrfach Berichte über einen möglichen Abgang des 78-fachen uruguayischen Nationalspielers gegeben hat. Im vergangenen Mai wurde ein Trainingsvorfall mit Teamkollege Aurélien Tchouaméni (26) bekannt, der in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet haben soll, wenngleich beide Spieler dies bestreiten. In der Folge wurde das Duo mit happigen Geldstrafen belegt.

Im schwachen Endspurt der Vorsaison, in der Real titellos blieb, bekam auch Valverde viel Kritik ab. Zwischenzeitlich galten Paris St. Germain, Manchester United und Galatasaray als interessiert und mögliche Profiteure von den Spannungen in der Real-Elf.

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Weitere Deals geplant

Nun erfolgt laut der ‚as‘ jedoch das klare Bekenntnis zum Kapitän. Unter José Mourinho ist Valverde unumstrittener Stammspieler. „Ich sehe ihn als einen äußerst wichtigen Spieler für die Mannschaft. Und die Tatsache, dass er Kapitän von Real Madrid, lässt ihn seine Umgebung mit anderen Augen betrachten“, so der portugiesische Trainer.

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Nach Arda Güler (21) und Tchouameni steht mit Valverde bereits die dritte Verlängerung in kurzer Zeit an. Wie die ‚as‘ berichtet, sollen Jude Bellingham (23), Thibaut Courtois (34) und Brahim Díaz (27) folgen.