Nach dem großen Spieler-Casting im ersten Länderspielblock gab es in der zweiten Länderspielphase unter Bundestrainer Jürgen Klopp bereits große Fortschritte zu sehen, die Hoffnung auf die Zukunft der DFB-Elf machen. Besonders das beeindruckende 5:0 gegen die Niederlande sorgte für neue Euphorie im Land.

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Einige Nationalspieler konnten die Partien nutzen, um nachhaltig Werbung für sich zu machen, andere bestechen (noch) vor allem durch gute Leistungen im Ligabetrieb. In mehreren Umfragen haben die FT-User über die wichtigsten Feldspieler-Positionen des Teams abgestimmt und klargemacht, welche Profis aktuell den Kern von Kloppos Team bilden sollten.

In der Innenverteidigung hat bei den 6.519 Teilnehmern Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck (26) klar die Nase vorne. Für 63 Prozent der FT-User ist der BVB-Kapitän aktuell der beste deutsche Innenverteidiger. Das Top-Duo vervollständigt Jonathan Tah (30/FC Bayern), der 17 Prozent der Stimmen erhielt.

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Wer ist der wichtigste zentrale Mittelfeldspieler im DFB-Team? Joshua Kimmich Aleksandar Pavlovic Tom Bischof Felix Nmecha Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Trotz der anhaltenden Kritik einiger Experten ist Joshua Kimmich (30/FC Bayern München) die beste Lösung auf der Sechs. Der FCB-Kapitän (39 Prozent) liegt knapp vor Klubkollege Aleksandar Pavlovic (22/35 Prozent) und würde bei den FT-Usern mit diesem die Doppelsechs bilden.

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Wer ist für euch der beste deutsche Stürmer? Kai Havertz Niclas Füllkrug Younes Ebnoutalib Jonathan Burkardt Nick Woltemade Deniz Undav Paris Brunner Nicolò Tresoldi Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Im Sturmzentrum regiert das Prinzip Hoffnung. Mehr als ein Drittel der 2.632 Teilnehmer würde Nicoló Tresoldi (22/ FC Brügge) gerne für den DFB auf Torejagd schicken. Dieser möchte mit seiner Entscheidung, ob er künftig im A-Bereich für Italien oder Deutschland auflaufen will, noch bis zum kommenden Sommer warten.

Kai Havertz (27/FC Arsenal) läuft offenbar noch immer etwas unter dem Radar, liegt deutlich hinter Bundesliga-Knipser Niclas Füllkrug (33/Werder Bremen) auf Rang drei.