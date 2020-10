Chelsea verleiht Moses

Victor Moses wird den FC Chelsea wohl noch auf den letzten Drücker verlassen. Wie ‚Sky Italia‘ vermeldet, steht der Mann für die rechte Außenbahn vor einer Ausleihe zu Spartak Moskau. Das Transferfenster in Russland hat noch bis zum 17. Oktober geöffnet.

Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren war Moses verliehen – zunächst an Fenerbahce und in der Rückrunde der vergangenen Saison an Inter Mailand. In den Kader des FC Chelsea schaffte es der 29-jährige Nigerianer in der neuen Spielzeit nicht.