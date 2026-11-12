Trotz dreier Probleme: Bayern-Gerücht um Karius wird heißer

Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) hängen im Sommer ihre Handschuhe aller Voraussicht nach an den Nagel. Noch vor Weihnachten will der FC Bayern mit den beiden Urgesteinen Klarheit schaffen. Anschließend geht es dann konkret an die Nachfolger-Suche.

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Klar ist: Die bisherige Nummer zwei Jonas Urbig (23) wird die Nummer eins. Als Vertreter soll ein erfahrener Keeper kommen. Wunschlösung der Münchner ist laut ‚Sky‘ Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim), doch auch zahlreiche weitere Kandidaten wurden zuletzt gehandelt.

Einer davon ist Loris Karius. Der Schlussmann von Schalke 04 steht ‚Sky‘ zufolge auf Bayerns Liste. Die ‚Bild‘ bestätigt diese Info heute – das Gerücht wird dadurch etwas heißer. Doch es gibt dem Bericht zufolge auch drei Hindernisse:

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1. Karius‘ Bereitschaft: Auf Schalke ist der Blondschopf gesetzt. In München müsste er sich mit wenigen Einsätzen begnügen. Reicht Karius das? Klar ist: Beim Rekordmeister winkt im Vergleich zu seinem S04-Salär ein Traumgehalt.

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2. Karius kostet Ablöse: Der 33-Jährige ist noch bis 2028 an Schalke gebunden. Die ‚Bild‘ spekuliert über eine Ablöse in Millionen-Höhe. Das würden die Bayern eigentlich gerne vermeiden.

3. Karius‘ Privatleben: Die Beziehung zur italienischen Star-Moderatorin Diletta Leotta findet auch öffentlich statt. „Auf so etwas guckt man bei Bayern auch. Will man das haben? Das ist vielleicht auch ein Thema“, meint ‚Bild‘-Reporter Heiko Niedderer.

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Diese Keeper wurden in den vergangenen Wochen neben Karius und Baumann in München gehandelt: Bernd Leno (34/FC Fulham), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Kevin Trapp (36/Paris FC), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Fabian Bredlow (31/VfB Stuttgart), Koen Casteels (34/Al Qadsiah) und Frederik Rönnow (34/Union Berlin).