Mega-Deal für Alvarez?

Für einen Verbleib von Julián Alvarez (26) will Atlético Madrid offenbar tief in die Tasche greifen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge sind die Rojiblancos bereit, das Jahresgehalt des Angreifers von rund sieben auf zehn Millionen Euro netto zu erhöhen. Damit würde Alvarez neben Torhüter Jan Oblak (33) zum Topverdiener aufsteigen.

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Die Madrilenen wollen beim 49-fachen argentinischen Nationalspieler jegliche Zweifel über die Zukunft ausräumen. Konkrete Verhandlungen stehen bislang aber aus. Insbesondere der FC Barcelona bekundet ernsthaftes Interesse an Alvarez, dessen Vertrag bei Atlético noch bis 2030 datiert ist.