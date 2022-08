Koundé-Ersatz: Auch Sevilla an Bailly dran

Innenverteidiger Eric Bailly (28) bietet sich die Möglichkeit, in die spanische La Liga zurückzukehren. Nach Informationen der ‚as‘ buhlt neben der AS Rom auch der FC Sevilla um die Unterschrift des Ivorers von Manchester United. Für den Abwehrmann ruft United eine Summe in Höhe von zwölf Millionen Euro auf, heißt es. Baillys Vertrag in Manchester läuft noch bis 2024.

Nach dem Abgang von Jules Koundé durchforstet Sevilla aktuell den Markt, um einen Ersatz ausfindig zu machen. Bailly passt ins Profil und kennt zudem die spanische Liga in- und auswendig. Bei Espanyol Barcelona durchlief der 46-fache Nationalspieler den kompletten Jugendbereich, ehe es ihn zum FC Villarreal zog. Bei der AS Rom allerdings würde Bailly auf Förderer José Mourinho treffen, der den Abwehrmann 2016 aus Spanien nach Manchester lotste.