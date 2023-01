Ascacíbar in die Heimat

Santiago Ascacíbar und Hertha BSC gehen erneut getrennte Wege. Wie die Berliner offiziell verkünden, geht es für den 25-jährigen Argentinier leihweise in die Heimat zu Estudiantes de la Plata. Estudiantes sichert sich zudem eine Kaufoption. Die Leihe zu US Cremonese wurde vorzeitig beendet, eigentlich wäre Ascacíbar bis zum Saisonende für die Italiener aufgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz regelmäßiger Einsätze beim Serie A-Klub soll Heimweh Grund für den Leihabbruch gewesen sein, wie Herthas Sportdirektor Fredi Bobic andeutet: „In unseren regelmäßigen Gesprächen, die wir mit allen unseren Leihspielern führen, haben wir gespürt, wie unglücklich Santi in seiner aktuellen Situation ist. Wir freuen uns deshalb sehr für ihn, dass es nun die Möglichkeit gibt, in seine Heimat zur Familie zurückzukehren.“ Ascacíbar war im Januar 2020 vom VfB Stuttgart zur Hertha gewechselt und lief für die Blau-Weißen 49 Mal in der Bundesliga auf.

Lese-Tipp

Hertha zieht Niederlechner-Transfer vor