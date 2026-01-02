Schalke präsentiert Manga-Nachfolger Lüftl

Der FC Schalke 04 hat einen Nachfolger für den Ende September entlassenen Kaderplaner Ben Manga vorgestellt. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, wechselt Maximilian Lüftl mit sofortiger Wirkung von Hannover 96 zum Zweitliga-Tabellenführer. Dort übernimmt der 31-Jährige als Leiter Scouting und Transfers.

„Max erfüllt unser umfassendes Suchprofil und hat in den persönlichen Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Entsprechend glücklich sind wir über seine Entscheidung für Schalke 04“, erklärt Sportvorstand Frank Baumann, „mit seinen Stationen bei Bayern München, St. Pauli, Hoffenheim und Hannover bringt er trotz seines jungen Alters einen großen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk mit, von dem Schalke profitieren wird. Max wird eng mit Youri Mulder, Miron Muslic und den Fachabteilungen zusammenarbeiten, um gemeinsam den Kader bestmöglich zu planen.“