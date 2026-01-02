Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Schalke präsentiert Manga-Nachfolger Lüftl

von Fabian Ley - Quelle: s04.de
1 min.
Die Verantwortlichen von Schalke 04 analysieren das Spiel @Maxppp

Der FC Schalke 04 hat einen Nachfolger für den Ende September entlassenen Kaderplaner Ben Manga vorgestellt. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, wechselt Maximilian Lüftl mit sofortiger Wirkung von Hannover 96 zum Zweitliga-Tabellenführer. Dort übernimmt der 31-Jährige als Leiter Scouting und Transfers.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04
Maximilian Lüftl wird neuer Leiter Scouting und Transfers bei Königsblau. Der 31-Jährige arbeitete zuletzt bei Hannover 96 und hat zum Jahreswechsel seine neue Rolle bei Schalke 04 angetreten. #S04

Mehr dazu:
Bei X ansehen

„Max erfüllt unser umfassendes Suchprofil und hat in den persönlichen Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Entsprechend glücklich sind wir über seine Entscheidung für Schalke 04“, erklärt Sportvorstand Frank Baumann, „mit seinen Stationen bei Bayern München, St. Pauli, Hoffenheim und Hannover bringt er trotz seines jungen Alters einen großen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk mit, von dem Schalke profitieren wird. Max wird eng mit Youri Mulder, Miron Muslic und den Fachabteilungen zusammenarbeiten, um gemeinsam den Kader bestmöglich zu planen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Hannover
Maximilian Lüftl

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Hannover Logo Hannover 96
Maximilian Lüftl Maximilian Lüftl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert