Liverpool: Neuer Vertrag für Alisson

Alisson Becker winkt im Sommer ein neuer Vertrag beim FC Liverpool. Laut dem ‚Telegraph‘ wurden Gespräche mit dem 28-jährigen Schlussmann für den Zeitraum vor der kommenden Spielzeit anberaumt. Das aktuelle Arbeitspapier des Brasilianers läuft zwar noch bis 2024, mit der Unterschrift unter einen neuen Vertrag sollen jedoch die zurückliegenden Leistungen belohnt werden.

2018 war Alisson für 62,5 Millionen Euro von der AS Rom zu den Reds gewechselt. Seitdem war der 1,91 Meter große Schlussmann entscheidend an den Titeltriumphen in der Champions League und der Premier League beteiligt. Zuletzt hielt er Liverpool mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen West Bromwich Albion im Rennen um die Champions League-Qualifikation.