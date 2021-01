Mourinho offen für Eriksen-Rückkehr

Eine Rückkehr von Christian Eriksen zu Tottenham Hotspur würde an José Mourinho wohl nicht scheitern. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ steht The Special One einer erneuten Zusammenarbeit mit dem dänischen Nationalspieler positiv gegenüber. Ein Hindernis könnte jedoch das üppige Gehalt des 28-Jährigen werden. Eriksen kassiert sieben Millionen Euro plus Prämien bei Inter Mailand.

Die Italiener wollen den Mittelfeldspieler gerne auf dem Wintertransfermarkt abgeben, da er sportlich keine große Rolle mehr einnimmt. Konkrete Avancen eines Interessenten soll es bislang aber noch nicht gegeben haben. Neben den Spurs soll auch Paris St. Germain mit einer Verpflichtung liebäugeln.