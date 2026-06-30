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Real trifft finale Schlotterbeck-Entscheidung

Für Nico Schlotterbeck ist die WM mit seiner Verletzung und dem frühen Aus des DFB-Teams alles andere als optimal gelaufen. Eigentlich wollte sich der Innenverteidiger auf der ganz großen Bühne präsentieren.

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
1 min.
Nico Schlotterbeck gestikuliert in Richtung Fans @Maxppp

Der Sommer 2026 sollte für Nico Schlotterbeck ein goldener werden. Mit dem Nationalteam wollte der 26-Jährige bei der Weltmeisterschaft als Stammspieler um den Titel mitspielen und sich – Ausstiegsklausel sei Dank – womöglich einen Wechsel zu Real Madrid verdienen. Doch daraus wird offenbar nichts.

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Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der Innenverteidiger bei den Königlichen – zumindest in diesem Transferfenster – aus dem Rennen. Wahrscheinlicher Grund dürfte die Bänderverletzung im linken Sprunggelenk sein, die sich der Nationalspieler im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) zugezogen hatte. Schlotterbeck wird noch mehrere Monate ausfallen.

War nur noch Option B

Bereits vor einigen Tagen hieß es, dass Schlotterbeck bei Real nur noch eine Option B für Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand) ist, den Neu-Coach José Mourinho favorisiere. Nun ist ein Wechsel des Borussen nach Spanien jedoch vorerst gänzlich vom Tisch.

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Der 29-fache Nationalspieler könnte den BVB in diesem Sommer für festgeschriebene 50 Millionen Euro verlassen. Die Ausstiegsklausel gilt jedoch dem Vernehmen nach lediglich für Real Madrid, den FC Barcelona und den FC Liverpool. Für Bastoni soll Inter mindestens 70 Millionen Euro verlangen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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