Nächster Bundesligist will Badjie

Ein Transfer von Ismail Badjie in die Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, ist neben Borussia Mönchengladbach auch Eintracht Frankfurt in den Poker um den 20-jährigen Drittligaspieler vom VfL Osnabrück eingestiegen. Darüber hinaus zeigt Premier League-Vertreter West Ham United Interesse an einer Verpflichtung des jungen Offensivspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Badjie durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften in Osnabrück, ehe er im Sommer 2024 für ein halbes Jahr an den SC Wiedenbrück in die Regionalliga verliehen wurde. Seit Januar 2025 läuft der Rechtsfuß für die Profis des VfL auf, in dieser Saison erfolgte der Durchbruch. Mit acht Treffern und einer Vorlage in 29 Ligaspielen gehört Badjie zu den torgefährlichsten Spielern an der Bremer Brücke.