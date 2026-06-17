Vier wichtige Entscheidungen: BVB bestellt Kovac ein

Bei Borussia Dortmund sind noch einige wichtige Kaderfragen offen. Diese sollen so schnell wie möglich angegangen werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat daher am gestrigen Dienstagmittag ein geheimer Gipfel der BVB-Bosse mit Trainer Niko Kovac stattgefunden, der dafür extra seinen Heimaturlaub in Kroatien unterbrochen hat.

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Thema waren einige Zukunftsentscheidungen und die Transferplanung der kommenden Wochen. Laut der Boulevardzeitung gab es vor allem vier Themen, denen die Schwarz-Gelben die höchste Priorität einräumen.

Keine Adeyemi-Lösung in Sicht

Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book suchen noch immer nach einem Nachfolger für Julian Brandt (30), der den Verein nach sieben Jahren Ende des Monats ablösefrei verlassen wird. Wichtig dabei laut ‚Bild‘: „Der neue Mittelfeld-Star soll den Scorerwert des Ex-Bremers (11 Tore, 4 Vorlagen) im Idealfall direkt überbieten.“

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Auch Karim Adeyemi gehört zu den Problempunkten. Demnach mehren sich im Klub die Sorgen, dass der 24-Jährige seinen Vertrag aussitzt, um 2027 ablösefrei wechseln zu können, falls der Klub nicht auf seine Gehalts- und Klausel-Forderungen eingeht. Eine Lösung ist derzeit noch nicht in Sicht.

Sancho-Deal eher unwahrscheinlich

Bei der Personalie Jadon Sancho (26/Manchester United) zeichnet sich jedoch eine Entscheidung ab: Sollte der Engländer nicht auf ein Handgeld und ein üppiges Gehalt verzichten, wird es wohl keine zweite Rückkehr des Dribblers geben.

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Zu guter Letzt ging es noch um Kovac selbst. Der Vertrag des Trainers läuft 2027 aus. Grundsätzlich soll der gemeinsame Weg fortgeführt werden, wie die ‚Bild‘ berichtet, scheinen „elementare Details wie Laufzeit und Gehalt […] dennoch intensivere Gespräche zu erfordern“.