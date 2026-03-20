Schmidt verkündet Heidenheim-Entscheidung

Frank Schmidt wird dem 1. FC Heidenheim auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) stellte der Cheftrainer klar: „Ich mag das nicht, wenn solche Dinge einfach im Raum stehen und ich finde, da muss man jetzt auch mal ein klares Zeichen setzen. Ich kann hier und heute sagen, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde und beim FCH bleibe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 52-Jährige betonte weiter: „Ich habe noch nie gesagt, dass ich aufhöre, aber natürlich macht so eine Situation etwas mit einem. Aber auf mich kann man sich verlassen, ich bleibe Trainer in Heidenheim und werde meinen Vertrag erfüllen.“ Sein Kontrakt beim abgeschlagenen Tabellenletzten der Bundesliga läuft bis 2027.

Zuletzt kamen Berichte auf, dass Schmidts Zukunft offen sei und er sich die Frage stelle, ob er die Energie für einen Neubeginn habe. Diesen Spekulationen setzt der Übungsleiter nun ein Ende. Im Sommer geht es für den FCH aller Voraussicht nach wieder in die zweite Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich will wieder Erfolge haben und dieser Gedanke, dann einfach auch das nächste Jahr zu schaffen und zusammen anzugehen, der treibt mich um“, so Schmidt, der bereits seit 2007 in Heidenheim an der Seitenlinie steht.