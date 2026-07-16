BVB-Talent Benkara in die 2. Bundesliga?

Borussia Dortmund könnte Innenverteidiger Elias Benkara ins deutsche Unterhaus verleihen. Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich die SpVgg Greuther Fürth intensiv mit dem 19-jährigen algerischen Nationalspieler. Noch sei allerdings nicht klar, ob der BVB sein Juwel überhaupt verleihen möchte oder ihm doch bereits der Schritt zu den Profis zugetraut wird.

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Nach langem Hin und Her unterschrieb Benkara erst im April einen bis 2029 gültigen Vertrag an der Strobelallee. Vor allem Eintracht Frankfurt hatte intensiv am Rechtsfuß gebaggert. In Fürth fehlt nach den Abgängen von Jan Elvedi (29), Philipp Ziereis (33) und Reno Münz (20) defensiv noch Personal, Benkara könnte die Lücke schließen.