Abwehr-Juwel bestätigt DFB-Entscheidung

Noahkai Banks hat sich für eine Zukunft beim DFB entschieden. Das verkündete der 19-jährige Innenverteidiger des FC Augsburg in der Halbzeit der Partie der Fuggerstädter gegen Union Berlin (1:1) gegenüber ‚Sky‘: „Die Entscheidung ist final, ich bin jetzt Deutscher. Ich habe extrem lange mit meiner Familie überlegt und ja auch die WM in den USA nicht gespielt. Ich bin hier aufgewachsen, ich fühle mich deutsch und ich möchte den Adler auf der Brust tragen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einigen Wochen hatte U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo bereits verraten, dass neben Louey Ben Farhat (20/Karlsruher SC) auch Banks von einer Zukunft im DFB-Trikot überzeugt werden konnte. Seit 2024 steht der Defensivspieler beim FCA unter Vertrag und absolvierte bislang 36 Partien für die erste Mannschaft. In der aktuellen Saison war Banks, der auch für die USA spielberechtigt wäre, unangefochtener Stammspieler. Seit Anfang des Monats fällt der Youngster jedoch mit einer Außenbandverletzung im rechten Knie aus.