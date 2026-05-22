Köln macht mit Wagner weiter

Der 1. FC Köln geht mit René Wagner in die kommende Spielzeit. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde die Entscheidung im Laufe dieser Woche getroffen. Die Verantwortlichen hätten sich dabei auch mit anderen Kandidaten beschäftigt.

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Wagner habe in den Gesprächen mit Thomas Kessler & Co. aber überzeugt und darf deshalb bleiben. Der 37-Jährige hatte interimistisch Ende März von Lukas Kwasniok übernommen. Zuvor war Wagner einige Jahre als Co-Trainer im Team von Steffen Baumgart, ehe er Anfang der Saison als Assistent zum FC zurückkehrte.

Kessler sagt zu der Entscheidung: „Wir haben die Zeit nach der Saison intensiv genutzt, um nicht nur auf die Entwicklung der letzten Monate zu schauen, sondern um den Blick vor allem nach vorne zu richten. René hat uns in diesen Gesprächen auf mehreren Ebenen und gegenüber allen Anspruchsgruppen überzeugt.“ Wagner äußert sich wenig überraschend positiv zu seiner Rolle: „Ich freue mich sehr über die Entscheidung und das Vertrauen der FC-Verantwortlichen. Dass ich diese Aufgabe jetzt beim FC in der Bundesliga übernehmen darf, ist besonders für mich.“

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In den vergangenen Tagen hatte der gebürtige Dresdner keinen Hehl daraus gemacht, dass er unbedingt am Geißbockheim bleiben möchte. Als Co-Trainer war Wagner bis 2028 an den Klub gebunden. Wie der FC mitteilt, läuft auch sein neues Papier für zwei Jahre.