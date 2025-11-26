Bayerns deutliche Neuer-Forderung

Die Zeichen stehen bei Manuel Neuer (39) ganz klar auf Verlängerung. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt Sportvorstand Max Eberl: „Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach. […] Und im Moment fühlt er sich total wohl, und wir haben ein super Gefühl mit ihm.“ Zudem sei Neuer aktuell der beste Torhüter Deutschlands und müsse bei der WM im kommenden Jahr entsprechend als Nummer eins in das Turnier gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Karriereende von Neuer ist trotz der anstehenden Verlängerung absehbar, um seine Nachfolge ranken sich zahlreiche Gerüchte. Auch dazu bezieht Eberl klar Stellung: „Wir haben mit Jonas jemanden, mit dem wir auf den Tag – wann immer er da sein sollte – vorbereitet sind. Wir sind sicher, dass er ein Kandidat ist, der die Fußstapfen von Manuel ausfüllen kann.“ Urbig unterschrieb bei den Bayern vor knapp einem Jahr bis 2029 und hinterließ bei den Verantwortlichen offensichtlich schon eine Menge Eindruck.