Beim FC Bayern genießt die Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags von Harry Kane (33) oberste Priorität. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen erklärte im Rahmen des Wiesn-Besuchs, dass er sich nach der Länderspielpause eine baldige Einigung wünscht: „Wir sind in guten Gesprächen. Er wird sich jetzt die Zeit nehmen, die drei Wochen – und dann sollte es langsam zu Ende kommen.“

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Knackpunkt der Verhandlungen scheint das Thema Vertragslänge und damit verbunden das Gehalt zu sein. Während Bayern gerne bis 2029 verlängern und dabei das Topgehalt weiter garantieren würde, soll Kane auf einen bis 2030 angelegten Deal hoffen. Nebenbei setzt man sich in München offenbar auch mit einer möglichen Sturm-Besetzung für die fernere Zukunft auseinander.

Haaland als Kane-Nachfolger?

Laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ ist der deutsche Rekordmeister im Begriff, sich bei Erling Haaland (26) in Stellung zu bringen, sollte der norwegische Superstar irgendwann verfügbar sein und der Zeitplan mit der verbleibenden Zeit von Kane harmonieren. Bayern prüfe die Möglichkeit eines zukünftigen Haaland-Wechsels, allerdings würden jegliche Bemühungen stark vom Zeitpunkt eines eventuellen Kane-Abschieds abhängen.

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Wie gut Bayerns Chancen auf einen potenziellen Haaland-Transfer in einigen Jahren stehen, ist allerdings völlig unklar. Der Modellathlet ist einer der begehrtesten Stürmer im Weltfußball und liebäugelte in der Vergangenheit schon häufiger mit der spanischen La Liga. Sowohl mit dem FC Barcelona als auch mit Real Madrid wird Haaland immer mal wieder in Verbindung gebracht.

Ob der 1,95 Meter große Linksfuß eine Rückkehr nach Deutschland in Betracht ziehen würde, bliebe abzuwarten. An Manchester City ist Haaland ohnehin noch langfristig bis 2034 gebunden. Zu den Skyblues war der Torjäger im Sommer 2022 für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund gewechselt.