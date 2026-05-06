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Bundesliga

Union: Skarke zum Ligarivalen?

von David Hamza - Quelle: Berliner Zeitung | Bild
Tim Skarke im Union-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim befasst sich mit einer Rückholaktion von Tim Skarke. Laut der ‚Berliner Zeitung‘ zeigt das Bundesliga-Schlusslicht konkretes Interesse am Stürmer von Union Berlin, die ‚Bild‘ berichtet gar von einem bevorstehenden Wechsel.

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Skarke war bereits von 2008 bis 2019 für Heidenheim aufgelaufen. Bei Union spielt der 29-Jährige in dieser Saison nur die zweite Geige, kommt in der Liga auf knapp 590 Einsatzminuten (ein Tor).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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