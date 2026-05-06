Bundesliga
Union: Skarke zum Ligarivalen?
@Maxppp
Der 1. FC Heidenheim befasst sich mit einer Rückholaktion von Tim Skarke. Laut der ‚Berliner Zeitung‘ zeigt das Bundesliga-Schlusslicht konkretes Interesse am Stürmer von Union Berlin, die ‚Bild‘ berichtet gar von einem bevorstehenden Wechsel.
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Skarke war bereits von 2008 bis 2019 für Heidenheim aufgelaufen. Bei Union spielt der 29-Jährige in dieser Saison nur die zweite Geige, kommt in der Liga auf knapp 590 Einsatzminuten (ein Tor).
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