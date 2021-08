Chelsea leiht Saúl aus

Der FC Chelsea legt nochmal einmal im Mittelfeld nach. Wie der Premier League-Klub offiziell bekanntgibt, kommt Saúl Níguez leihweise von Atlético Madrid. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano zahlen die Blues eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro und sichern sich zudem eine Kaufoption über 40 Millionen.

Der Spanier verstärkt bei Chelsea das zentrale Mittelfeld und wird mit Europas Fußballer des Jahres Jorginho (29), N’Golo Kanté (30) und Mateo Kovacic (27) um einen der beiden Startplätze im 3-4-2-1 von Thomas Tuchel kämpfen.

Saúl stand, mit Ausnahme einer Leihe zu Rayo Vallecano, seit 2008 für Atlético auf dem Platz. Für die Colchoneros absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 340 Partien, in denen ihm 43 Tore und 20 Vorlagen gelangen. Unter Diego Simeone war der 26-Jährige zuletzt nicht mehr gesetzt und musste vermehrt hinten links aushelfen.

Der Wechsel des Spaniers zu Chelsea könnte einen Transfer-Dominoeffekt nach sich ziehen. Antoine Griezmann soll nun zu Atlético zurückkehren, während Luuk de Jong den Franzosen beim FC Barcelona ersetzt.

