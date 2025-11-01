Bayern aufgepasst: Abwerbeversuch bei Karl?

Der FC Arsenal hat Lennart Karl auf dem Zettel. Wie aus einem Bericht von CaughtOffside hervorgeht, gehört das Toptalent des FC Bayern zu drei langfristigen Transferzielen des englischen Topklubs. Auch Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi (18) vom OSC Lille und Marc Casadó (22) vom FC Barcelona haben es den Gunners demnach angetan.

Dass die Bayern im Fall von Karl mit sich reden lassen würden, darf stark bezweifelt werden. In München ist man mächtig stolz, dass aktuell ein Talent aus dem eigenen Stall erste Fußspuren im Profiteam hinterlässt.

Karl unterschrieb im Sommer einen Fördervertrag bis 2028, der sich an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar in einen Profivertrag bis 2029 umwandelt. Eine Ausstiegsklausel besitzt der torgefährliche Linksfuß nicht.