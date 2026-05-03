Kimmich emotional über Goretzka-Zukunft

Joshua Kimmich wird beim Gedanken an den Abschied von Leon Goretzka emotional. Nach dessen gestrigen Doppelpack im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) erklärte Kimmich in der Mixed Zone laut der Abendzeitung: „Es ist für alle, auch für mich, emotional. Das ist schon eine lange Zeit, wenn man überlegt, dass man als Profi rund 15 Jahre hat“, hebt Kimmich hervor, der bereits seit acht Jahren an der Seite von Goretzka beim FC Bayern unter Vertrag steht.

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Goretzka kam 2018 ablösefrei vom FC Schalke zum Rekordmeister. Mit den Münchnern gewann der gebürtige Bochumer in der Folge zahlreiche Titel. Höhepunkt: Der Triple-Gewinn 2020. Auch in diesem Jahr kann der ganz große Wurf gelingen, weshalb der volle Fokus derzeit dem restlichen Saisonverlauf gilt. Anschließend wird der 69-fache Nationalspieler den Bayern den Rücken kehren und möglicherweise zum AC Mailand wechseln.