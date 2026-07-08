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Bundesliga

BVB: Die Details zum Couto-Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Yan Couto im Porträt @Maxppp

Die Höhe der Kaufoption, die Como 1907 und Borussia Dortmund im Zuge der Leihe von Yan Couto (24) ausgemacht haben, ist durchgesickert. Laut ‚Sky‘ kann der Tabellenvierte der abgelaufenen Serie A-Spielzeit den Rechtsverteidiger im kommenden Sommer für 20 Millionen Euro festverpflichten.

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Darüber hinaus zahle Como eine Leihgebühr und übernehme einen Großteil des Gehalts. An der Strobelallee steht Couto noch bis 2030 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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