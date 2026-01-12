Milosevic „für alle Seiten ein guter Deal“

Sebastian Hoeneß ist sich sicher, dass Jovan Milosevic (20) bei Werder Bremen eine gute Entwicklung nehmen wird. „Ich denke, dass er gute Chancen hat, dort zu spielen. Das wäre bei uns bei der Konkurrenzsituation nicht der Fall gewesen. Das ist für alle Seiten ein guter Deal, weil er sich jetzt in der Bundesliga zeigen kann“, sagte der VfB-Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz vor der morgigen Partie (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

Die Bremer haben Milosevic bis zum Sommer von den Schwaben ausgeliehen. Für den Zeitraum übernehmen die Grün-Weißen das Gehalt des Angreifers, zudem fließt eine überschaubare, einsatzabhängige Leihgebühr nach Bad Cannstatt. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal hingegen nicht. „Wir haben für alle Beteiligten ein gutes Vertragskonstrukt gefunden“, gab Werders Sportchef Clemens Fritz zuletzt zu Protokoll.