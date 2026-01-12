Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Milosevic „für alle Seiten ein guter Deal“

von Julian Jasch
1 min.
Sebastian Hoeneß kassiert gleich das 1:2 @Maxppp

Sebastian Hoeneß ist sich sicher, dass Jovan Milosevic (20) bei Werder Bremen eine gute Entwicklung nehmen wird. „Ich denke, dass er gute Chancen hat, dort zu spielen. Das wäre bei uns bei der Konkurrenzsituation nicht der Fall gewesen. Das ist für alle Seiten ein guter Deal, weil er sich jetzt in der Bundesliga zeigen kann“, sagte der VfB-Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz vor der morgigen Partie (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bremer haben Milosevic bis zum Sommer von den Schwaben ausgeliehen. Für den Zeitraum übernehmen die Grün-Weißen das Gehalt des Angreifers, zudem fließt eine überschaubare, einsatzabhängige Leihgebühr nach Bad Cannstatt. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal hingegen nicht. „Wir haben für alle Beteiligten ein gutes Vertragskonstrukt gefunden“, gab Werders Sportchef Clemens Fritz zuletzt zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Stuttgart
Sebastian Hoeneß
Jovan Milošević

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Sebastian Hoeneß Sebastian Hoeneß
Jovan Milošević Jovan Milošević
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert