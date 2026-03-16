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Bayern-Juwel Santos Daiber vor Verlängerung und Leihe

Beim FC Bayern plant man langfristig mit David Santos Daiber. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird offenbar zeitnah mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
David Santos Daiber (FC Bayern München) @Maxppp

Der FC Bayern und David Santos Daiber gehen in eine gemeinsame Zukunft. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der 19-Jährige vor der Verlängerung beim deutschen Rekordmeister, die Gespräche sind dem Bezahlsender zufolge in einem fortgeschrittenen Stadium. Für den talentierten Mittelfeldmann wäre es der erste vollwertige Profivertrag.

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Santos Daiber trainiert bereits regelmäßig unter Vincent Kompany mit, sein Debüt für das Starensemble der Münchner gab er im Dezember beim 4:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Heidenheim. Beim 4:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach Anfang März kam ein weiterer Profi-Einsatz hinzu. Aktuell fehlt er wegen einer Muskelverletzung.

Langfristig möchte sich der portugiesische U19-Nationalspieler bei den Bayern etablieren, in der kommenden Saison könnte der Rechtsfuß andernorts Spielpraxis sammeln. Eine Leihe im Sommer ist laut ‚Sky‘ möglich.

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