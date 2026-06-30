Schalke-Stürmer vor Wechsel

Peter Remmert (20) geht in der kommenden Saison offenbar in der 3. Liga auf Torejagd. ‚Sky‘ und ‚WAZ‘ berichten übereinstimmend, dass der Mittelstürmer vom FC Schalke 04 vor dem Wechsel zum MSV Duisburg steht. Ob es sich um eine Leihe oder einen festen Transfer handelt, ist zur Stunde offen.

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An den ersten beiden Spieltagen der vergangenen Aufstiegsaison war der 1,93 Meter große Angreifer von S04-Coach Miron Muslic überraschend in die Startelf berufen worden. Nach mehreren Verletzungen spielte Remmert allerdings keine Rolle mehr und kam in der Folge nur noch zu einem Kurzeinsatz.