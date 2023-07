TSG: Premier League-Duo an Bruun Larsen interessiert

Jacob Bruun Larsen darf sich allem Anschein nach über Avancen aus der Premier League freuen. Neben dem FC Southampton, dessen Interesse bereits bekannt ist, hat nach Informationen des ‚kicker‘ auch Aufsteiger FC Burnley die Fühler nach dem 24-jährigen Offensivspieler ausgestreckt. Bei der TSG Hoffenheim sei ein Leihgeschäft in Kombination mit einer Verlängerung seines bis 2024 datierten Kontrakts im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bruun Larsen stand bereits im Winter unmittelbar vor einem Tapetenwechsel, dieser scheitere jedoch kurzfristig: Den Transfer zum RSC Anderlecht verhinderte eine Leistenoperation. Jene Verletzung sorgte dafür, dass der Däne in der vergangenen Saison für die TSG nur in 15 Spielen zum Einsatz kam. Nun soll der sechsfache Nationalspieler auf der Insel wieder in Tritt kommen.

Lese-Tipp

Bicakcic verlässt Hoffenheim