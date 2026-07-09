Abenteuer: Neuer Klub für Reis

Trainer Thomas Reis hat einen neuen Klub gefunden. Den 52-Jährigen zieht es laut ‚Sky‘ zu Ludogorets Razgrad. Mit dem bulgarischen Erstligisten bereite Reis aktuell einen Deal bis 2028 vor.

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Der ehemalige Trainer des VfL Bochum und des FC Schalke war bis Februar 2026 bei Samsunspor tätig und befand sich seitdem auf Vereinssuche. Noch an diesem Wochenende soll er in Bulgarien vorgestellt werden. Razgrad nimmt in der kommenden Saison an der Qualifikation zur Conference League teil.