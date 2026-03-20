Werders Anlauf bei Asllani

Fisnik Asllani hat dem SV Werder Bremen im vergangenen Sommer einen Korb gegeben. „Da gab es schon Kontakt“, gibt der Stürmer der TSG Hoffenheim im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ zu. Als Begründung für die Absage fügt der Kosovare an: „Ich habe gelernt, Entscheidungen nach meinem Gefühl zu treffen. In den Gesprächen mit Hoffenheim hatte ich das Gefühl: Das kann ein gutes Jahr werden. Ich habe mich daher am Ende nicht gegen Bremen, sondern für Hoffenheim entschieden.“

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Mit dieser Entscheidung lag Asllani richtig, in 27 Spielen für die TSG sammelte er 17 Torbeteiligungen. Inzwischen wird der gebürtige Berliner mit internationalen Größen wie Borussia Dortmund, dem FC Bayern und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. „Ich mache mir keinen Kopf mehr um irgendwelche Spekulationen oder was auch immer. Ich gehe es einfach mit Spaß am Fußball an, will einfach zocken und Leistung zeigen“, sagte Asllani jüngst.