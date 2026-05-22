Gordon-Ersatz gefunden?

Da sich der FC Bayern konkret mit Anthony Gordon beschäftigt, befasst sich Newcastle United bereits intensiv mit potenziellen Nachfolgern. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ steht Matías Fernández-Pardo ganz weit oben auf der Liste. Die Magpies sollen vom 21-Jährigen äußerst angetan sein.

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Fernández-Pardo war im Sommer 2024 für 11,5 Millionen Euro von der KAA Gent zum OSC Lille gewechselt und steuerte seitdem in 71 Pflichtspielen 23 Torbeteiligungen (zwölf Tore, elf Vorlagen) bei. Trotz eines Vertrags bis 2029 gilt ein Transfer für Newcastle als realisierbar. Im Zuge seines Wechsels nach Frankreich soll der aktuelle Tabellendritte der Ligue 1 dem Belgier zugesichert haben, ihm bei einem passenden Angebot von der Insel keine Steine in den Weg zu legen.