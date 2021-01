Sturmtank Gaich in die Bundesliga?

Adolfo Gaich wird mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht. Dem italienischen Portal ‚tuttomercatoweb.com‘ zufolge interessiert sich Union Berlin für den bulligen Stürmer. Im Gespräch sei zunächst eine Leihe bis zum Saisonende.

Seit Sommer geht Gaich für ZSKA Moskau auf Torejagd. Die Russen investierten 8,5 Millionen Euro in seine Dienste. Eine Ablöse, die Gaich in Moskau bislang nicht rechtfertigen kann. In 18 Pflichtspielen traf der 21-Jährige nur einmal.

Sturmkante

Union ist auf der Suche nach einer weiteren Alternative für den Angriff, da Max Kruse, Joel Pohjanpalo und Anthony Ujah allesamt aktuell nicht zur Verfügung stehen. Gaich würde mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter und seinem wuchtigen Spiel gut zu den Köpenickern passen. Ebenfalls auf der Union-Liste: Matej Vydra (28).