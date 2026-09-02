Köln gibt Pauli erneut ab

Der 1. FC Köln verhilft Julian Pauli (21) erneut andernorts zu mehr Spielpraxis. Per Leihe geht es für den Abwehrspieler zum dänischen Erstligisten Odense BK. Die vergangene Spielzeit verbrachte der deutsche U20-Nationalspieler vorübergehend bei Dynamo Dresden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Julian Pauli wird für ein Jahr an den dänischen Erstligisten Odense BK ausgeliehen.

Weil das Transferfenster in Dänemark am heutigen Mittwoch noch geöffnet hat, war die Leihe des 21-jährigen Verteidigers auch nach Ablauf der Frist in Deutschland möglich.



Viel Erfolg in Dänemark, … pic.twitter.com/v4DsQZm0XU — 1. FC Köln (@fckoeln) September 2, 2026

„Julian hat sich nach seiner Leihe in Dresden in der gesamten Vorbereitung der Konkurrenzsituation bei uns im Kader gestellt. Zum Ende der Transferperiode sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihm in dieser wichtigen Phase seiner Karriere aktuell nicht die Spielzeit ermöglichen können, die für seine weitere Entwicklung wichtig ist. Deshalb freuen wir uns, mit Odense BK eine gute Möglichkeit gefunden zu haben, bei der Julian auf hohem Niveau die Chance auf regelmäßige Spielpraxis bekommt“, sagt Sportchef Thomas Kessler.