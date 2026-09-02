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Offiziell Bundesliga

Köln gibt Pauli erneut ab

von Julian Jasch
1 min.
Julian Pauli im Köln-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Köln verhilft Julian Pauli (21) erneut andernorts zu mehr Spielpraxis. Per Leihe geht es für den Abwehrspieler zum dänischen Erstligisten Odense BK. Die vergangene Spielzeit verbrachte der deutsche U20-Nationalspieler vorübergehend bei Dynamo Dresden.

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„Julian hat sich nach seiner Leihe in Dresden in der gesamten Vorbereitung der Konkurrenzsituation bei uns im Kader gestellt. Zum Ende der Transferperiode sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihm in dieser wichtigen Phase seiner Karriere aktuell nicht die Spielzeit ermöglichen können, die für seine weitere Entwicklung wichtig ist. Deshalb freuen wir uns, mit Odense BK eine gute Möglichkeit gefunden zu haben, bei der Julian auf hohem Niveau die Chance auf regelmäßige Spielpraxis bekommt“, sagt Sportchef Thomas Kessler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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