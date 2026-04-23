Millionen für Wahi: Eintracht reibt sich die Hände

Seit Januar geht es für Elye Wahi wieder aufwärts. Beim OGC Nizza ist der Leihspieler Stammkraft und traf in seinen ersten sieben Ligaspielen viermal. Aurélien Léger-Moëc von der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ordnet ein: „Nizza erlebt eine schwierige Saison, sodass Wahi sofort helfen konnte. Er war gleich effizient.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es folgte zwar eine kleinere Durstrecke – doch im genau richtigen Moment drehte Wahi am gestrigen Mittwochabend auf: Sein Doppelpack beim 2:0-Sieg in Straßburg führte Nizza ins französische Pokalfinale. Wahi freute sich anschließend bei ‚beIN Sports‘: „Solche Momente sind wir in dieser Saison nicht gewohnt, es fühlt sich gut an. Es stimmt, dass ich einige schwierige Zeiten durchgemacht habe, aber heute geht es um die Mannschaft. Ins Stade de France (Finalort, Anm. d. Red.) zu fahren ist großartig.“

Und auch Eintracht Frankfurt freut sich mit, denn mit jedem Tor repariert Wahi seinen rapide gefallenen Marktwert. Im Sommer, so der Plan, soll der 23-Jährige nach erfolgreicher Leihe für eine annehmbare Millionensumme verkauft werden. Nizza würde Wahi gerne halten, kann sich aber keine großen Sprünge leisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

WM-Bühne für Wahi

Der Strafraumstürmer wird erst recht zu teuer, wenn er auch noch bei der WM im Sommer überzeugt. Dann nämlich wird Wahi für den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste auflaufen. Erst vor wenigen Wochen debütierte der gebürtige Franzose für die Elefanten. Im Sinne einer schicken Ablöse wird ihm die SGE auch in den USA, Kanada und Mexiko die Daumen drücken.