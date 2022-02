Bayer lässt Gedikli ziehen

Emrehan Gedikli verlässt Bayer Leverkusen und wechselt in die Süper Lig. Wie der Bundesligist mitteilt, schließt sich das 18-jährige Sturmtalent beim türkischen Erstligisten Trabzonspor an.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Schon als Kind hatte ich davon geträumt, einmal bei Bayer 04 Profi zu werden. Ich habe es geschafft, dafür bin ich dem Verein und den Trainern, die mich in all den Jahren unterstützt haben, sehr dankbar. Jetzt gilt es, mich im Profi-Geschäft durchzusetzen. Das attraktive Angebot aus der Türkei bietet mir eine tolle Gelegenheit“, sagt Gedikli.

Während Gedikli in der abgelaufenen Spielzeit 2020/21 einige Male bei den Profis Pflichtspielminuten schnuppern durfte, kam der gebürtige Oberhausener in der laufenden Spielzeit für das Team von Gerardo Seoane gar nicht zum Einsatz. Für die U19 der Leverkusener traf Gedikli in acht Einsätzen 13 Mal.