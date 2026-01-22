Menü Suche
Bukinac im Winter nach Mainz?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Stefan Bukinac im intensiven Zweikampf @Maxppp

Der FSV Mainz 05 hat die Fühler nach Linksverteidiger Stefan Bukinac vom serbischen Erstligisten Vojvodina ausgestreckt. Laut ‚Sky‘ steht der 20-Jährige weit oben auf der Wunschliste, noch habe man allerdings nicht entschieden, ob man das Werben konkretisiert. Nichtsdestotrotz haben mit dem Management des Spielers dem Bezahlsender zufolge schon Gespräche stattgefunden.

In der serbischen Liga kommt Bukinac in der laufenden Saison auf 20 Einsätze und drei Torvorlagen. Vertraglich ist der U21-Nationalspieler noch bis 2027 gebunden. Leisten könnten sich die Mainzer den kernigen Zweikämpfer, allerdings sind auch noch weitere Kandidaten im Rennen.

