Eintracht profitiert: Nizza verfolgt klaren Wahi-Plan

Satte 26 Millionen Euro überwies Eintracht Frankfurt vor etwas mehr als einem Jahr für Elye Wahi (23) an Olympique Marseille. In der Mainmetropole entpuppte sich der Franzose recht schnell als Missverständnis. Die Rückkehr in die Heimat sollte seiner Karriere neuen Schwung verleihen.

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Das ist beim OGC Nizza bislang absolut gelungen. Für den Ligue 1-Vertreter erzielte Wahi in neun Spielen vier Tore, zudem bereitete er zwei Treffer vor. Kein Wunder, dass Nizza die Zusammenarbeit mit dem Stürmer über den Sommer hinaus verlängern möchte.

„Es ist noch etwas früh, aber wir wollen die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen. Er ist glücklich hier. Diese Gespräche werden wir am Ende der Saison führen müssen“, kündigt Nizza-Sportdirektor Florian Maurice gegenüber der ‚L’Équipe‘ an. Unklar ist noch, wie die SGE mit ihrer Leihgabe plant.

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So oder so ist die Leihe aber auch für Frankfurt bislang ein voller Erfolg. Bestätigt der ivorische Nationalspieler seine starke Form der vergangenen Wochen, hat die Eintracht zwei Möglichkeiten: Entweder erhält der formstarke Wahi eine zweite Chance, oder die Adler entscheiden sich für einen Verkauf, bei dem die Ablöse in etwa dem ursprünglichen Kaufpreis entsprechen könnte.