Angebot für WM-Held Vozinha

Vozinha, der bei der laufenden Weltmeisterschaft als Keeper von Außenseiter Kap Verde mit Topleistungen auf sich aufmerksam machte, könnte seine Karriere in Chile fortsetzen. Wie Germán García Grova berichtet, hat Colo Colo dem vereinslosen 40-Jährigen ein Angebot gemacht. Bis Ende Juni stand der 92-fache Nationalspieler noch bei GD Chaves in der zweiten portugiesischen Liga unter Vertrag.

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Mit Kap Verde spielte Vozinha in der Gruppenphase unter anderem gegen Spanien (0:0) und schied erst im Sechzehntelfinale knapp gegen Finalist Argentinien (2:3 n.V.) aus. Dem argentinischen Sender ‚TyC Sports‘ erklärte der Fanliebling zuletzt: „Mit 40 Jahren und derselben Leidenschaft möchte ich noch ein oder zwei Spielzeiten spielen. Alles hängt davon ab, wie mein Körper reagiert, denn man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich möchte spielen.“