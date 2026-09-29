Im vergangenen Sommer liebäugelte Michael Olise bereits mit einem Abschied vom FC Bayern. Die Münchner schlossen die Türe jedoch sofort. Im kommenden Sommer könnte das anders aussehen – zumindest, sofern bis dahin keine Vertragsverlängerung absehbar ist.

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Entsprechend sollen laut der ‚Bild‘ in Kürze Gespräche mit Olises Vertretern über eine Ausdehnung des noch bis 2029 gültigen Kontrakts starten. Der 24-jährige Offensivmann soll in München in die Riege der Topverdiener aufsteigen, rund zehn Millionen Euro mehr als die bisherigen 14 Millionen pro Saison verdienen können.

Knackpunkt: Das Olise-Lager fordert offenbar eine Ausstiegsklausel. Die ‚Bild‘ bringt in diesem Zusammenhang einen Preis von mindestens 200 Millionen Euro ins Spiel. Real Madrid und der FC Liverpool beobachten die Situation ganz genau. Als potenziellen Olise-Ersatz in München nennt die ‚Bild‘ einmal mehr Florian Wirtz (23). Worte von Karl-Heinz Rummenigge gingen am heutigen Dienstag aber in eine andere Richtung.