Nächster Neuer: Werder verkündet Arthur-Leihe

Auf den letzten Metern des Transferfensters holt der SV Werder Bremen einen neuen Rechtsverteidiger an Bord. Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, wechselt Arthur (23) von Bayer Leverkusen auf Leihbasis an die Weser. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

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Arthur war 2023 für sieben Millionen Euro vom América FC nach Leverkusen gewechselt, wurde in den vergangenen Jahren aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Mit dem Brasilianer (ein A-Länderspiel) und Moussa Ndiaye (24), der am heutigen Deadline Day offiziell als Leihzugang vorgestellt wurde, stellen sich die Bremer auf den defensiven Außenbahnen deutlich breiter auf.

„Arthur ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. Er kennt die Bundesliga und hat auf höchstem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Daher freuen wir uns, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, erklärt Peter Niemeyer.

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Cheftrainer Daniel Thioune ergänzt: „Er wird sich mit seiner Qualität sicherlich recht schnell bei uns zurechtfinden und kann sofort eine Option für die Abwehrreihe werden. Er ist schnell und technisch versiert, sodass er auch in der Offensive für Akzente sorgen kann.“

Arthur freut sich auf seine Aufgabe: „Ich kenne Werder natürlich aus der Bundesliga und auch die Atmosphäre im Weserstadion. Ich freue mich darauf, die Jungs kennenzulernen und hier auflaufen zu dürfen.“