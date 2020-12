Bayern - Leipzig 3:3 | Viermal Note 1 – Sané enttäuscht

Bei den Bayern erhielt Star-Einkauf Sané eine Chance von Beginn an, wusste aber nicht zu überzeugen. Leipzigs Trainer Nagelsmann lag dagegen mit seiner Entscheidung, auf Forsberg als Falsche Neun zu setzen, goldrichtig. Der Schwede beschäftigte die Bayern-Abwehr mit seiner technischen Extraklasse fast im Alleingang, bereitete ein Tor vor und machte eins selbst.

Auf Seiten der Münchner wusste neben dem dreifachen Vorlagengeber Coman und Doppeltorschütze Müller insbesondere Musiala zu überzeugen. Der Youngster kam früh für den verletzten Martínez ins Spiel und traf sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1. Auch die mutigen Dribblings des 17-jährigen Deutsch-Engländers lassen erahnen, welch ein Juwel die Münchner da in ihren Reihen haben.

0:1 Nkunku (19.): Mustergültiger Konter der Gäste: Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum schaltet RB blitzschnell um. Der bärenstarke Forsberg spielt einen perfekt getimten Pass auf Nkunku, der den zu spät herauseilenden Neuer umkurvt und ins leere Tor einschiebt.

1:1 Musiala (30.): Die Bayern kombinieren sich an den gegnerischen Strafraum. Dort legt Coman ab für den kurz zuvor eingewechselten Musiala. Der 17-Jährige fasst sich ein Herz und verwandelt mit rechts technisch perfekt in die lange Ecke zum Ausgleich.

2:1 Müller (35.): Drei Vertikalpässe in Folge bringen die Bayern in Führung: Musiala findet im Halbraum Lewandowski, der weitergibt auf Coman. Dieser bedient wiederum den einlaufenden Müller, der vor Gulacsi die Nerven behält.

2:2 Kluivert (36.): RB reagiert mit dem postwendenden Ausgleich. Haidara wird vor dem Strafraum freigespielt und lässt mit einem weichen Kontakt direkt auf den völlig freien Kluivert klatschen. Die Roma-Leihgabe überwindet Neuer und erzielt ihr erstes Tor für Leipzig.

2:3 Forsberg (48.): Nkunku leitet ein Zuspiel ansehnlich mit der Hacke weiter auf Angeliño. Der Spanier flankt von links perfekt auf Forsberg, der vor dem Tor völlig freisteht und keine Mühe hat einzuköpfen.

Ein Treffer schöner als der andere.#Nkunku setzt per Hacke #Angelino auf links in Szene.

Der Spanier mit einer perfekt getimten Flanke auf Emil #Forsberg.



Der köpft völlig frei ein. YES!!! 🔥#FCBRBL | 48. | 2:3 pic.twitter.com/y70a9USiav