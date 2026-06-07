Von Bayern & Bayer: Barça will zwei Shootingstars

Die Weltmeisterschaft ist nicht zuletzt auch eine große Bühne für die besten Spieler der Welt, um sich für neue Klubs zu empfehlen. Auch in diesem Jahr gibt es einige Profis, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen und das Turnier als Sprungbrett nutzen könnten.

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Wie so oft gehört der FC Barcelona zu den Klubs, die dabei ganz genau hinschauen. Der Fokus der Katalanen liegt seit jeher auf vielversprechenden Talenten, die bei den Blaugrana zu Weltklassespielern reifen sollen. Die ‚Mundo Deportivo‘ hat nun die aktuelle Perspektivliste der Barça-Scouts offengelegt.

Fünf Spieler stehen laut „zuverlässigen Quellen“ vor allen anderen im Blick des Klubs, zwei davon spielen in der Bundesliga. Ibrahim Maza (20) hat bei Bayer Leverkusen in der abgelaufenen Saison als einer der wenigen besonders herausgestochen.

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Der Spielmacher glänzte zudem beim Afrika-Cup und überzeugt Barça durch „hervorragendes Dribbling, Kreativität und Spielübersicht“. Mit Algerien kann sich der Techniker, der an die Werkself noch bis 2030 gebunden ist, bei der WM beweisen.

Karl muss auf große Bühne verzichten

Einer, der leider auf die große Bühne verzichten muss, aber ebenso auf der Talentliste steht, ist Lennart Karl. Der 18-Jährige musste aufgrund eines Muskelbündelrisses aus dem DFB-Quartier abreisen und wurde durch Assan Ouédraogo (20/RB Leipzig) ersetzt. Mehr als ärgerlich für Karl, aber unter diesen Umständen vielleicht sogar gut für den FC Bayern, da sich der Dribbler im Sommer nicht noch mehr ins Schaufenster stellen kann.

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Weitere Namen auf Barças Liste sind die Achter Kees Smit (20) vom AZ Alkmaar und Lewis Miley (20) von Newcastle United sowie Spielmacher Rodrigo Mora (19) vom FC Porto.