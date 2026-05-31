HSV-Abschied: Glatzel verhandelt mit neuem Klub

Der VfL Wolfsburg arbeitet an einer Verpflichtung von Mittelstürmer Robert Glatzel. Nach Informationen des ‚kicker‘ laufen Gespräche zwischen dem Absteiger und der Spielerseite. Beim Hamburger SV steht Glatzel noch bis 2027 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison pendelte der 32-Jährige zwischen Bank und Startelf, vier Tore erzielte Glatzel in 21 Pflichtspielen. 2021 war er von Cardiff City zum HSV gekommen.

In der 2. Bundesliga schoss Glatzel für Hamburg, Heidenheim und Kaiserslautern 94 Treffer in 189 Spielen. Knüpft der Torjäger an diese Top-Quote bald in Wolfsburg an?