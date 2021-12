Berater: „Sehr viele Anfragen“ für Bayern-Kandidat Dest

Die Gerüchte um den FC Bayern und Sergiño Dest erhielten in den vergangenen Wochen wieder neue Nahrung. Der Rechtsverteidiger, an dem die Münchner schon während seiner Zeit bei Ajax Amsterdam Interesse zeigten, ist erneut ein konkretes Thema an der Säbener Straße.

Für 15 Millionen Euro würde der FC Barcelona den 21-jährigen US-Amerikaner abgeben, hieß es kürzlich in Spanien, die Bayern ziehen auch eine Leihe in Betracht. Von der kolportierten Einigung mit Dest ist der Bundesligist aber wohl noch ein Stück weit entfernt.

Mehrere Optionen

Berater Thies Bliemeister, dessen Agentur Dest vertritt, gibt im Gespräch mit der ‚tz‘ Einblick in den Stand der Dinge: „Er hat sehr viele Anfragen, hatte auch schon im Sommer sehr viele Angebote. Aber sein damaliger Trainer Ronald Koeman wollte ihn unbedingt behalten.“

Mittlerweile, so ist es zu vernehmen, steht Barça einer Trennung offen gegenüber. „Wie es jetzt weitergeht“, meint Bliemeister, werde „man sehen. Klar ist: An Alternativen mangelt es einem Spieler wie Sergiño Dest mit Sicherheit nicht.“ Eine jener Alternativen ist zweifellos der FC Bayern.