Eintracht: Götze-Verlängerung nur unter einer Bedingung

Eine Verlängerung von Mario Götzes 2026 auslaufendem Vertrag kommt für Eintracht Frankfurt offenbar nur unter einer Bedingung infrage. Nach Informationen der ‚Bild‘ müsste der 33-Jährige für ein neues Arbeitspapier auf größere Teile seines Gehalts verzichten. Derzeit gehört der Zehner mit einem Grundgehalt von 3,5 Millionen Euro plus Boni zu den Topverdienern bei den Hessen. Da Götze jedoch aktuell nicht mehr die Rolle eines Stammspielers innehat, sei eine Ausdehnung zu den aktuellen Bezügen nicht umsetzbar.

Zwar ließ Sportvorstand Markus Krösche eine Verlängerung kürzlich offen, dennoch können sich beide Seiten eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sehr gut vorstellen. Laut der ‚Bild‘ kann der Weltmeister von 2014 aber auch „jederzeit in die USA gehen“, die MLS habe dabei sogar schon konkrete Pläne im Kopf. Ein Wechsel nach Amerika sei derzeit allerdings keine heiße Option – vor allem, weil sich Götze sehr wohl in Frankfurt fühlt.