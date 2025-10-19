Menü Suche
Safonov vor PSG-Abflug?

von David Hamza - Quelle: Sport-Express
Matvey Safonov guckt interessiert @Maxppp

Matvey Safonov (26) schließt einen Wechsel im Winter nicht aus. „Meine Zukunft muss bis zum Beginn der Transferperiode warten. Im Moment widme ich meine ganze Zeit dem Versuch, das Ruder herumzureißen. Ich möchte beweisen, dass ich es verdiene, zu spielen“, äußert sich der Torhüter von Paris St. Germain gegenüber der russischen Zeitung ‚Sport-Express‘.

Safonov war im Sommer 2024 für 20 Millionen Euro vom FK Krasnodar nach Paris gewechselt, kam in seiner ersten Saison auf 17 Einsätze, ist in dieser Spielzeit hinter Neuzugang Lucas Chevalier (23) aber noch ohne Einsatzminute. „Die mangelnde Spielzeit stellt mich nicht zufrieden. Jedes Angebot muss geprüft werden, daher hängt alles von der Situation auf dem Transfermarkt ab“, stellt Safonov klar.

