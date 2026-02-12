Menü Suche
Kommentar
SPL

Núñez fällt Benzema zum Opfer

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Darwin Núñez im Gespräch mit Journalisten @Maxppp

Darwin Núñez wird in der laufenden Saison nicht mehr für Al Hilal in den nationalen Wettbewerben auflaufen. Laut Fabrizio Romano wurde der 26-Jährige aus dem offiziellen Kader gestrichen. Lediglich in der AFC Champions League ist der Stürmer noch spielberechtigt. Der Uruguayer muss damit Platz für Neuzugang Karim Benzema (38) machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Núñez war erst im vergangenen Sommer vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt, blieb dort jedoch hinter den Erwartungen zurück. Trainer Simone Inzaghi präferiert im Sturmzentrum derzeit Marcos Leonardo (22). Juventus Turin war im Winter zwar an einer Rückholaktion des Rechtsfußes interessiert, ein Transfer nach Europa kam jedoch nicht zustande. Auch der ehemalige Arsenal-Verteidiger Pablo Marí (32) wurde aus dem Aufgebot für die nationalen Wettbewerbe gestrichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Hilal
Darwin Núñez

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Hilal Logo Al Hilal
Darwin Núñez Darwin Núñez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert