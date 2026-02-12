Núñez fällt Benzema zum Opfer

Darwin Núñez wird in der laufenden Saison nicht mehr für Al Hilal in den nationalen Wettbewerben auflaufen. Laut Fabrizio Romano wurde der 26-Jährige aus dem offiziellen Kader gestrichen. Lediglich in der AFC Champions League ist der Stürmer noch spielberechtigt. Der Uruguayer muss damit Platz für Neuzugang Karim Benzema (38) machen.

Núñez war erst im vergangenen Sommer vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt, blieb dort jedoch hinter den Erwartungen zurück. Trainer Simone Inzaghi präferiert im Sturmzentrum derzeit Marcos Leonardo (22). Juventus Turin war im Winter zwar an einer Rückholaktion des Rechtsfußes interessiert, ein Transfer nach Europa kam jedoch nicht zustande. Auch der ehemalige Arsenal-Verteidiger Pablo Marí (32) wurde aus dem Aufgebot für die nationalen Wettbewerbe gestrichen.