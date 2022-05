Nkunku schielt auf Wechsel

Christopher Nkunku plant den nächsten Karriereschritt. Nach Informationen der ‚Bild‘ will der französische Offensivspieler RB Leipzig im Sommer verlassen und bei einem noch ambitionierteren Verein anheuern. Interesse an Nkunku zeigen Ex-Klub Paris St. Germain, der FC Bayern, der AC Mailand und Manchester United. Ein konkretes Angebot sei in Leipzig aber noch nicht eingegangen.

Vertraglich ist Nkunku noch bis 2024 an die Sachsen gebunden. Leipzig soll eine Verlängerung inklusive Gehaltserhöhung von drei auf acht Millionen Euro vorschweben. Zudem könnte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro in den neuen Vertrag eingebaut werden. Diese soll aber frühestens 2023 greifen, so der Plan laut ‚Bild‘.