Seit geraumer Zeit fischt Borussia Dortmund auch im latein- und südamerikanischen Markt nach Talenten. Der Durchbruch ist zwar weder Kauã Prates (18) noch Justin Lerma (18) bislang gelungen, der Glaube an die beiden Kicker und an den Markt selbst ist aber keinesfalls erloschen. Im Gegenteil: Die Scouts des BVB haben schon die nächste Nachwuchshoffnung auf dem Zettel.

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Nach FT-Informationen gehört Santiago Sandoval von Deportivo Guadalajara zum Kreis derer, die von der Borussia genau unter die Lupe genommen werden. Der 19-jährige Mexikaner stand im Sommer bei der U20-Weltmeisterschaft erstmals im internationalen Rampenlicht. Dort gewann Sandoval mit seiner Nation den Titel und wirkte in wichtiger Rolle mit.

„Es dauert lange, bis solche Spieler auftauchen“

Inzwischen ist Sandoval fünfmaliger A-Nationalspieler und hat die Jugendauswahlteams hinter sich gelassen. Insgesamt stehen bereits 49 Einsätze bei den Profis von Guadalajara zu Buche. Schon in der zurückliegenden Spielzeit gehörte der flexibel einsetzbare Offensivspieler zu den Leistungsträgern der Chivas. Zwölf Tore und fünf Assists sammelte der Teenager in der ersten Mannschaft.

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Sein Trainer Gabriel Milito lobte den Youngster im Sommer über den grünen Klee. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Ein Spieler, der sich von anderen abhebt und wie es ihn nicht jedes Jahr gibt. Es dauert lange, bis solche Spieler auftauchen“, so der ehemalige Profi des FC Barcelona. Doch damit nicht genug: „Es macht mich glücklich, dass er bei Chivas ist, dass er bei uns ist und dass ich ihn trainieren darf, denn zu diesem Talent kommen eine großartige Mentalität und viel Ehrgeiz hinzu. Er hat ein großes Spielverständnis, egal ob er innen oder außen spielen muss.“

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Beeindruckende Statistik

Wie stark Sandoval derzeit performt, zeigen auch seine Statistiken. ‚CIES Football Observatory‘ führt den dribbelstarken Linksfuß weltweit auf Rang eins in der Kategorie der U20-Spieler, die „gefährliche Offensivaktionen durch hohes Pressing“ erzeugen. Durchaus ein Indiz dafür, dass sich Sandoval auch dem physisch intensiven Fußball in Europa schnell anpassen könnte.

Weitere Vereine dran

Natürlich ist Dortmund nicht der einzige Verein, dem die Qualitäten von Sandoval aufgefallen sind. Nach FT-Informationen gehören auch der FC Porto und die PSV Eindhoven zu den Klubs, die den Youngster aus Boca del Río auf dem Radar haben. Darüber hinaus haben weitere Vereine aus Portugal, den Niederlanden, Belgien und Italien angeklopft.

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Am 21. November berichtete die mexikanische Tageszeitung ‚Excélsior‘, dass auch Olympiakos Piräus Interesse zeigt. Ein offizielles Angebot liegt bislang allerdings nicht vor. Sollte sich der BVB dazu entscheiden, einen Vorstoß zu wagen, müsste man sich deshalb größerer Konkurrenz stellen.

Günstige Ausstiegsklausel

Besonders interessant ist die Vertragskonstellation von Sandoval: In Mexiko wurde zuletzt berichtet, dass der bis 2029 datierte Vertrag bei Chivas ohne Ausstiegsklausel besteht. Das ist allerdings nicht korrekt, wie FT in Erfahrung bringen konnte. Das Arbeitspapier enthält sehr wohl eine festgeschriebene Ablöse, die europäische Vereine nicht vor größere wirtschaftliche Probleme stellen würde. Dem Vernehmen nach liegt diese im Bereich von umgerechnet zwölf bis 14 Millionen Euro.

In Dortmund könnte Sandoval idealerweise für eine der beiden Halbpositionen im Angriff hinter einem Mittelstürmer eingesetzt werden. In das System von Trainer Niko Kovac passt er perfekt. Was ihn stark macht: Seine Positionsflexibilität, die Bewegung ohne Ball zwischen den Linien und dass er durch schnelle Tiefenläufe stets Räume hinter der Abwehr attackiert.