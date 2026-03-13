200 Millionen für ein RB-Trio?

Mit dem Status als Weiterbildungsklub hat man sich bei RB Leipzig längst arrangiert. Der Bundesligist ist nicht das Ende der Fahnenstange für die allermeisten jungen Neuzugänge, die früher oder später dem Ruf nach mehr Prestige und auch mehr Gehalt folgen.

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Castello Lukeba (23) ist einer jener Spieler, die schon im Sommer den nächsten Schritt machen könnten. Diverse Klubs haben Interesse angemeldet, zuletzt wurde der FC Arsenal gehandelt. Das englische ‚Teamtalk‘ nennt auch Manchester United, das umgerechnet rund 70 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch legen könnte.

Insgesamt 200 Millionen

80 bis 100 Millionen Euro nennt das Online-Portal als möglichen Preis für Assan Ouédraogo (19). United sei verrückt nach dem hochveranlagten Mittelfeldspieler, der gerade erst von einer Knieverletzung genesen ist und zeitnah wieder im Spieltagskader auftauchen soll.

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Interesse signalisiert United laut ‚Teamtalk‘ zudem an David Raum (27), der zwar nicht in die Kategorie der aufstrebenden Talente fällt, dessen Vertrag aber 2027 ausläuft. Bei rund 35 Millionen liege der Preis für den Linksverteidiger.

Insgesamt wären also rund 200 Millionen fällig, um das Trio zu verpflichten. Man muss allerdings abwarten, welche Personalie die Red Devils am Ende mit Nachdruck verfolgen – und welche anderen Klubs ebenfalls mitmischen werden.